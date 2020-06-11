تراجع خسائر "بلتون " بنسبة 0.74% خلال الربع الأول من 2020

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:50 ص
بلتون القابضة
بلتون القابضة
نيفين سمير


كشفت البورصة المصرية عن القوائم المالية لشركة بلتون المالية القابضة، خلال الربع الأول من 2020، والتي أسفرت النتائج عن تراجع خسائرها بنسبة 74%على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة  المصرية اليوم أنها حققت خسائر بلغت 8.44 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 33.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة  السابق ذكرها إلى 67.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 59.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما حققت الشركة خسائر  مستقلة بلغت 14.65 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، مقابل خسائر بلغت 10.5 مليون جنيه في الربع الأول من 2019.

وحققت بلتون المالية القابضة، خلال 2019، صافي خسارة بلغ 91.5 مليون جنيه ، مقابل 82.41 مليون جنيه خسائر خلال 2018 ، وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي، وسجلت 243 مليون جنيه مقابل 342 مليون جنيه في 2018.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، انخفضت خسائر الشركة خلال 2019 حيث سجلت 202.43 مليون جنيه، مقابل 210.36 مليون جنيه خسائر خلال 2018.


وبلتون المالية القابضة هي شركة عامة  تم إدراجها درجة في البورصة المصرية منذ أبريل 2008، و تعمل بلتون المالية في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية و الوساطة، و يقع مقر شركة بلتون المالية في القاهرة ، مصر ، وقد تم تأسيسها في مايو 2006.

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