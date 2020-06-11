جو حار ومفاجآت.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن موجة شديدة الحرارة تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.





وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهدا غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.





وكشفت الهيئة، عن الظواهر الجوية، غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مصحوبة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية.





أما عن طقس يوم السبت، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.









ومن المتوقع أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، وشمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس





تبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس القاهرة الكبرى العظمي 36 والصغرى 26، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 32 والصغرى 23، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 31 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 37 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمي 40 والصغرى 27، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى.29

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:



وسجلت درجات الحرارة غدا الجمعة القاهرة الكبرى العظمي 37 والصغرى 23، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 30 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 38 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمي 42 والصغرى 29، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى.29

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت:



فيما سجلت درجات الحرارة يوم السبت القاهرة الكبرى العظمي 38 والصغرى 24، والوجه البحري العظمي 37 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 27 والصغرى 21، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 27 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 39 والصغرى 29، وشمال الصعيد العظمي 44 والصغرى 31، وجنوب الصعيد العظمي 44 والصغرى31.

