جو حار ومفاجآت.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن موجة شديدة الحرارة تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهدا غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة، عن الظواهر الجوية، غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مصحوبة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية.

أما عن طقس يوم السبت، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.


ومن المتوقع أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، وشمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

تبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس القاهرة الكبرى العظمي 36 والصغرى 26، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 32 والصغرى 23، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 31 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 37 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمي 40 والصغرى 27، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى.29

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:

وسجلت درجات الحرارة غدا الجمعة القاهرة الكبرى العظمي 37 والصغرى 23، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 30 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 38 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمي 42 والصغرى 29، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى.29

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت:

فيما سجلت درجات الحرارة يوم السبت القاهرة الكبرى العظمي 38 والصغرى 24، والوجه البحري العظمي 37 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 27 والصغرى 21، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 27 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 39 والصغرى 29، وشمال الصعيد العظمي 44 والصغرى 31، وجنوب الصعيد العظمي 44 والصغرى31.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس درجات الثانوي العام حالة الجو الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير.. تجنبوا استخدام الأسانسير في هذه الفترة

منذ ساعتين

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 3 ساعات

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ أقل من ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل قتل أمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ أقل من ساعتين

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ يوم

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يومين

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وتعلن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بيان من الأرصاد عن طقس الـ3 أيام المقبلة ودرجات الحرارة

"موجة شديدة الحرارة".. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

بداية موجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة لمدة 48 ساعة

بيان وتحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

10:37 ص

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم