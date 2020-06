الطالع الفلكي الخَمِيس 11/6/2020..العِلاج النّاجِعْ!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الحادية عشرة و 31 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ودَخَلَ الدّلو فى الدقيقة الـ 11 بعد مُنتصف ليلة أمس الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 4 بَؤونَة قبطى ، 11 حُزَيْرَان رُومى ، 19 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -فَوَجَدُو إنّهم لمّا يشيلو الإرْدَة الأديمة ويْجِيبُولو إرْدَة جديدة فإنّه يشفى تماماً من الإكتئاب النّفسى.(محمّد المصرى من فيلم شيّلنى واشّيّلك-1977)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس فى الجَوْزَاء تربيع نبتون فى الحُوت - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِم)





الشمس تربيع نبتون نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و 37 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





إستدعاء لمخاوف دفينة أو أخطاء قديمة قمت بها تجاه الآخرين فى الماضى (نبتون فى الحُوت) لتشعر بأن قدرتك على تصحيح هذا الخطأ أو التخلص من تلك العقدة صعب (الشمس فى الجَوْزَاء) هذا التربيع يشمل أيضاً شعورك بحبّ عميق لكنّ تمنعه القيود الأخلاقيّة لحبيبة سابقة أصبحت الآن زوجاً لغيرك(نبتون فى الحوت) لتشعر أنّ قدرتك على التحصّل على هذا الحب (/الشمس فى الجَوْزَاء) مستحيلة ، مشاعر الإحباط والغيرة ، الشعور بالفشل والضعف وقلة الحيلة ، عُقَد الذنب والإضطهاد ، كلها واردة تحت هذا الإتصال الصّعب.





التخلص من تأثير هذا الإتصال بسيط ببحثك عن مُساعدة المُخضرمين كاستشارة شيوخ العائلة الكبار لوضعك على أول الطريق لبناء مُستقبلك، شغل نفسك بهواية مُفيدة أو تذكير نفسك بنقاط قوّتك ومحاولة تعليتها ، لا تورّط نفسك بعلاقات عاطفيّة جديدة حتى لاتكون مُجرّد ردّ فعل للهرب من علاقة قديمة فاشلة ، بعد أن يتلاشى تأثير هذا الإتصال الصّعب تدريجيّاً بإمكانك طلب المُساعدة من إناث أسرتك للبحث عن قطّة جديدة أصغر وأجمل من قطة الماضى السعيد ، ليكون إختيارك لنفسك/الأنا عن عاطفة صادقة خالياً من مشوشّات عُقَد الماضى/نبتون فتكون نسبة نجاح إختيارك مُرتفعة ، إن كنت فى فترة نقاهة فعليك زيادة الحماية على صحّتك فالمناعة والتحمّل الجسدى/الأنا مُنخفضة تحت تأثير هذا التربيع ، لتتماثل للشفاء سريعاً دون إنتكاسات ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

المُوسيقى التصويرية لأفلام المغامرات جيمس بوند وهى تُعبّر عن إتصال اليوم الفلكى بضرورة التغلب على المواقف المُحرجة والخروج من الأزمات.





1-Medley of James Bond - John Barry & London Symphony Orchestra

2- Live and Let Die (Suite)

3-Lulu 1975 The Man With The Golden Gun

4-The Mohawks - Baby Hold On

5-Mohawks - The Champ









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة ، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج الثور: علاقة الودّ والصداقة التى تعيشها اليوم قد تنقلب لنزاع وخصومة فى الغد، لذا لا تندفع بكل ثقلك ولاتغرّد بأسرارك وأترك مساحة فراغ كافية.

برج الجوزاء: شعور بالكبرياء والشفقة على نفسك قد يدفعك للتخلى عن علاقة عاطفية أو صفقة تجاريّة، حاول حَلّ المشكلة أو إنتظر حتى تتحسّن الظروف المُحيطة.





برج السّرطان: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مكالمة هاتفية لشخصيات عزيزة على قلبك.





برج الأسد: الطمع ضرّ و مانفع ، تذكر تلك الحكمة عندما تتاح فرصة لمكسب لكنّه قد لايتحقق إلا بتعاونك مع غيرك،لاتستكثر الرّزق على غيرك، لقمة هَنيّة.





برج العذراء : مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الميزان : الوحدة خيرٌ من جليس السوء ، هذا قد يعنى نشاط ترفيهى مُريح لأعصابك حتى إن كان حفلة مكونة من كوب من الشّاى والبسكويت ، وألبوم مُوسِيقِى ضخم على جهاز الكمبيوتر.





برج العقرب: إحتفظ بأسرارك لنفسك ،أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج القوس: بإمكانك جلب السعادة لشخص حزين بمساعدته على إنهاء مشكلته أو سداد ديونه التى هى صغيرة بالنسبة لك ، فى السّر لحفظ ماء الوجه.

برج الجدى: رُبّما فوجئت بمتحصّلات ماليّة من مصادر فقدت الأمل فيها، أو إرتفاع فى قيمة إستثمار قديم قمت به فى الماضى، حافظ على أموالك ومُمتلكاتك.





برج الدّلو: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج الحوت: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات ، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.