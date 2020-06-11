"لو مير": يجب على فرنسا أن تسرع في العودة إلى النشاط التجاري

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوضح وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، انه يجب على فرنسا تسريع عودتها التدريجية الى العمل والنشاط التجاري، حيث تخرج البلاد من اجراءات الاغلاق المفروضة لمعالجة ازمة الفيروس التاجي.

وقال لو مير، لتلفزيون ال.سي.ايه "أريد استئناف النشاط الاقتصادي بسرعة أكبر."

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 11٪ في 2020.

وقد وضعت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسا تحت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا منذ منتصف مارس، وبدأت فقط في رفع القيود في 11 مايو. ومن المقرر أن يخاطب ماكرون الأمة في خطاب متلفز في 14 يونيو.

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لو مير فرنساا و كورونا فرنسا

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