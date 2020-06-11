"لوفتهانزا": هناك 26000 موظف معرضين لخطر خسارة وظائفهم

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
صرحت لوفتهانزا (LHAG.DE)، أمس بأنه يوجد ما يصل إلى 26000 موظف ازيد من المطلوب، مما يشير إلى أنه سيتم إلغاء العديد من الوظائف في شركة الطيران الألمانية بعدد أكثر من الرقم الذي تم الإبلاغ عنه قبل بضعة أسابيع.

وقالت متحدثة باسم لوفتهانزا بعد اجتماع مع النقابات، إن شركة الطيران تقدر أن لديها فائضا قدره 22000 وظيفة مكافئة بدوام كامل أو 26000 موظف.

وفي وقت سابق، تعهدت "لوفتهانزا" الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل آلاف التخفيضات على الوظائف إلى مبيعات الأصول، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سداد خطة إنقاذ حكومية بقيمة 9 مليار يورو (10.26 مليار دولار) وتحمل خسائر عميقة في مواجهة جائحة فيروسات كورونا.

وقالت آنذاك إن تخفيضات الوظائف ستكون "أكبر بكثير" من الرقم 10،000 الذي قدرته من قبل.

وفي الوقت نفسه، تحاول الشركة التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية لجعل الموظفين يعملون بدوام جزئي وطرق أخرى لخفض تكاليف الموظفين قبل عقد اجتماع عام استثنائي في 25 يونيو، عندما يصوت المساهمون على خطة الإنقاذ.

طالب اتحاد المضيفات UFO بأن تلتزم لوفتهانزا بتجنب التكرار القسري، لكنها قالت إنها تعمل بجد للتوصل إلى صفقة بحلول وقت الاجتماع.

في غضون ذلك، قال الاتحاد الذي يمثل الطيارين إن أعضاءه اقترحوا تخفيض الاجور بنسبة تصل إلى 45٪، بإجمالي يصل إلى حوالي 350 مليون يورو، لكن في المقابل يريد الشركة أن تحاول تأمين أكبر عدد ممكن من الوظائف.

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