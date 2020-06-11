مفاجأة مدوية.. الزمالك يزاحم الأهلي على صفقة سيرينو

دخل نادي الزمالك في منافسة قوية مع غريمه التقليدي النادي الأهلي لضم صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويدرس الزمالك التعاقد مع الأوروجواياني جاستون سيرينو جناح نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض سيرينو على مسئولو القلعة البيضاء للدخول في مفاوضات مع صن داونز لضم اللاعب في الصيف.

وعرض مسئولو الزمالك على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض فكرة ضم سيرينو في الصيف ورحب بذلك كثيرا.

وكان النادي الأهلي قد أظهر اهتمام كبير بضم سيرينو في الصيف القادم ويجهز مسئولو الفريق مبلغ ضخم لضم اللاعب.

يذكر أن نادي صن داونز قد أعلن منذ عدة أيام تجديد عقد جاستون سيرينو بشكل رسمي ليضمن استمراره مع الفريق لأطول وقت ممكن.