الصين تتعهد بحماية هوبي من خطر الفيضانات

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت الصين، اليوم الخميس، إنها لن تدخر جهدا لضمان حماية مركز بؤرة الفيروس التاجي الجديد في مقاطعة هوبي من الفيضانات هذا الصيف بشكل جيد، وسط تحذيرات من أن هطول أمطار غزيرة يمكن أن تسبب أضرارا واسعة النطاق.

وقال نائب وزير الموارد المائية يي جيان تشون في مؤتمر صحفي في بكين، إن مستويات المياه في 148 نهرًا في الصين ارتفعت فوق عتبات التحذير، مع هطول أمطار على مستوى البلاد بنسبة 6 ٪ أعلى من المتوسط في نفس الفترة في السنوات السابقة.

وفي وقت سابق حذر رئيس بلدية ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، التي تقع عند التقاء نهري اليانغتسي وهان في وسط الصين وشهدت أول حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا العام الماضي، من الحاجة إلى الاستعداد للفيضانات.

وقال يي: "بغض النظر عن الوضع، سنولي اهتماما خاصا لأعمال السيطرة على الفيضانات في هوبي".

"ونأمل أنه بعد كل الجهود، لن تواجه هوبي مشاكل في السيطرة على الفيضانات ولن يضطر شعب هوبي إلى المعاناة بعد الآن."

وفي إشارة إلى وجود العديد من الأنهار والبحيرات في هوبي، حيث قتل الفيروس التاجي الجديد أكثر من 4500 شخص، قال يي إن السيطرة على الفيضانات في المقاطعة ستكون مهمة "ثقيلة للغاية" حتى بدون الوباء.

وأضاف أن التحدي كان أكبر هذا العام لأن الوباء تزامن مع فترة التحضير المعتادة.

ومع ذلك، قال يي إن وزارته تعمل على السيطرة على الفيضانات في هوبي منذ فبراير وأن المقاطعة قامت بعمل جيد في ظل ظروف صعبة.

وقال يي إن هوبي ستسرع في أعمال التجديد في المباني التي تضررت في السابق بسبب الفيضانات، وستقضي على المخاطر المحتملة، مؤكدًا أن السلطات ستكون "محددة" و"دقيقة" في مراقبتها لهطول الأمطار.

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