كارتيرون يطلب عودة نجم الزمالك المعار

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:07 ص
كارتيرون
كارتيرون
علي خلاف

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف.

 

كارتيرون يطلب عودة أحمد رفعت

المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أبدى رغبته في عودة أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، بداية من الموسم الكروي الجديد، بسبب حاجته الفنية لتواجد اللاعب.


وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن عبر برنامج "زملكاوي" عودة أحمد رفعت للزمالك بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته لفريق الاتحاد السكندري، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.


عودة النشاط الرياضي في مصر

من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.


وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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