"بهذه العبرات".. محمد محمود ينعى محمود مسعود

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حرص الفنان محمد محمود، على أن ينعى الفنان الراحل محمود مسعود، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ 68 عامًا.



ونشر محمود، صورة للراحل محمود مسعود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب قائلاً: "الفنان القدير محمود مسعود في ذمة الله، اللهم تغمده بواسع رحمتك واسكنه فسيح جناته".





يذكر أن الفنان محمود مسعود قد رحل عن عالمنا منذ قليل داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، بعد تعرضه لهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية ومعاناته من بعض أمراض الصدر.



وقدم الفنان محمود مسعود العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".



وكانت آخر أعماله الدرامية كانت من خلال مسلسل "لأخر نفس"، وهو من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضي.