عمرو عبد العزيز ينعي الراحل محمود مسعود

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حرص الفنان عمرو عبد العزيز، على نعي الفنان الراحل محمود مسعود، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ 68 عامًا.

ونشر عمرو عبد العزيز، صورة للفنان الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "انا لله وانا اليه راجعون وسبحان من له الدوام، وفاه الفنان الكبير محمود مسعود، اسالكم قراءه الفاتحه والدعاء له بالرحمة".


ورحل عن عالمنا محمود مسعود، منذ قليل داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، بعد تعرضه لهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية ومعاناته من بعض أمراض الصدر.

نبذه عن الراحل محمود مسعود

قدم الفنان محمود مسعود العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".

يذكر أن آخر أعماله الدرامية كانت من خلال مسلسل "لأخر نفس"، وهو من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضي.

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