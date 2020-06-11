الأهلي يحدد شروط رحيل أجايي

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم، موقف نجم الفريق النيجيري "جونيور أجايي"، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وبحسب مصدر مطلع داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، فإن لجنة التخطيط بالفريق الأول حددت شرطين لبيع اللاعب في الميركاتو المقبل.













وأكد المصدر، أن الشرط الأول لبيع أجايي هو ضم بديل أجنبي ذو كفاءة عالية بدلاً منه، ويتمثل في الثنائي جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي، والكونغولي جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي.













ويكمن الشرط الثاني، في الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو نظير الإستغناء عن خدمات اللاعب.













ويمتلك أجايي عدة عروض لضمه من الدوري الصيني والدوري الروسي، على الرغم من تمسك الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر بخدماته.











