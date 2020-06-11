الفيلو وأبو ليلة يوجهان رسالة لمروجي شائعات عليهم

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أعرب نجما المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، وأبو ليلة، عن انزعاجهما من مروجي الشائعات حول خلافهما، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقد طرح أحمد الفيلو، مقطع فيديو قصير عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر من خلاله برفقة صديقه أبو ليلة، وأكد الثنائي أن كل هذه الاخبار حول خلافهما مجرد شائعات.



وكان أحمد الفيلو، قد طرح مهرجان جديد مع المطرب الشعبي أوكا، بعنوان "ياطير"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، واحتل المهرجان مراكز متقدمة عبر التريند بموقع اليوتيوب، كما حظي بنجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وتخطى الربع مليون مشاهدة.

