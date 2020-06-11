عاجل.. وفاة الفنان محمود مسعود

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أعلن الفنان عزوز عادل، عن وفاة الفنان محمود مسعد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب عزوز عادل منشورًا قال فيه :"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬، وفاة الفنان الكبير ‫محمود مسعود‬⁩،‫ رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل محمود مسعود الدرامية مشاركته في مسلسل" لآخر نفس "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله حسن، أمين جمال، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، مراد مكرم، محمد عز.