"على أبواب الفتن" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل برنامج ديني اليوم 11 يونيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:00 ص
مصطفى حسني
مصطفى حسني
روان هيثم
تصدر البرنامج الديني "على أبواب الفتن" للداعية مصطفى حسني في استفتاء "الفجر الفني" المركز الأول كأفضل برنامج ديني اليوم الخميس الموافق 11 يونيو، حيث حصد 12166 صوتًا، بمعدل 36,47%، ويليه برنامج "دعاء الأنبياء" الذي حصل على 9825 صوتًا،بمعدل 29,47%.

وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن برنامج "على أبواب الفتن" تم إذاعته على قناة ON E في تمام الساعة 6 مساءً، وتمت إعادته في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

وعُرض أيضًا على قناة الناس الساعة: 9:30 مساءً، وتمت إعادته في الساعات التالية: 4:30 صباحًا، و3:30 عصرًا.

"على أبواب الفتن" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل برنامج ديني اليوم 11 يونيو
"على أبواب الفتن" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل برنامج ديني اليوم 11 يونيو

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