"ما تغبيش ثواني" لـ وائل جسار تتخطى حاجز 2 مليون ونصف مشاهدة (فيديو)



اغنية "ما تغيبش ثواني" كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.



تقول كلمات أغنية "ما تغيبش ثواني"

"كدا وانت معايا.. بتوحش قلبي وعيني ،، طب وانت بعيد عن عيني.. انا ممكن إيه يجرالي.. أرجوك ما تغيبش ثواني.. دانا وانت معايا.. بقيت ما بخفش عليا.. حبيت طعم الحنية، وعشقت حياتي الجاية.. ومكانك هو مكاني.. انا عشت حياتي.. وما تأثرتش بيها.. غير لما لقيتك فيها.. وعرفت ان الأيام.. كدا احلا معاك.. دانا عمري بحاله.. مفيش غيرك قدامي.. وعليك انا كل كلامي.. وبقيت حابب ايامي".



في سياق آخر، يستعد جسار لطرح أغنية جديدة أخرى التي تحمل عنوان "بهية"، وذلك خلال الأسبوع الحالي عبر موقع "يوتيوب" والقنوات الفضائية.



أغنية "بهية" من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم.







طرح الفنان وائل جسار، أحدث أغانيه "ما تغيبش ثواني" منذ عدة أيام عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب 2,542,049 مشاهدة.