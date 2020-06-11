"رامز مجنون رسمي" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم 11 يونيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:24 ص
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
روان هيثم
تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، استفتاء "الفجر الفني"، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب اليوم الخميس 11 يونيو 2020.

وحصل برنامج "رامز مجنون رسمي" على 44012 صوتًا، بنسبة 50,11%، ولا يزال التصويت مستمرًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

"رامز مجنون رسمي" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم 11 يونيو
"رامز مجنون رسمي" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم 11 يونيو

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