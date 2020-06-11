داليا مصطفي تشارك جمهورها بصور من المطبخ وتعلق:"احنا شيفات جامدين"

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:07 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "مصطفى" بالصور أثناء قيامها بإعداد الطعام لأطفالها، وعلّقت على الصور قائلةً: "اسرار ماما، احنا شيفات جامدين اوي".

ونالت الصور التي نشرتها داليا على إعجاب العديد من متابعيها، حيث تفاعل معها عدد كبير من جمهورها، ومن أبرز تعليقاتهم: "لازم تجيبلنا الاكل دا، الله ينور، عاشت ايدكى يا جميل".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم إياد نصار، إداورد، مي عمر، داليا مصطفى وهاجر الشرنوبي ومنة جلال وهو كتابة أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقص عادل.

داليا مصطفي تشارك جمهورها بصور من المطبخ وتعلق:"احنا شيفات جامدين"
داليا مصطفي تشارك جمهورها بصور من المطبخ وتعلق:"احنا شيفات جامدين"
داليا مصطفي تشارك جمهورها بصور من المطبخ وتعلق:"احنا شيفات جامدين"
داليا مصطفي تشارك جمهورها بصور من المطبخ وتعلق:"احنا شيفات جامدين"
داليا مصطفي تشارك جمهورها بصور من المطبخ وتعلق:"احنا شيفات جامدين"
داليا مصطفي تشارك جمهورها بصور من المطبخ وتعلق:"احنا شيفات جامدين"

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