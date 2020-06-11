يوسف الشريف يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل - 11 يونيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:02 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
تصدر الفنان يوسف الشريف استفتاء "الفجر الفني"، ضمن قائمة أفضل ممثل في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 11 يونيو.

وجاء الفنان يوسف الشريف في المركز الأول، حيث حصد 227181 صوتًا، فيما جاء في المركز الثاني الفنان عمرو عبد الجليل وحصد 165998 صوتًا.

يُذكر أن مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف، الذي يعمل مهندسًا، التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسانًا آلياً مستنسخًا منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

يوسف الشريف يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل - 11 يونيو
يوسف الشريف يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل - 11 يونيو

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