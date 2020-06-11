"طبيب" يعلن خبرا سارا بشأن علاج كورونا

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي: إن المناعة مكونة من 4 أنواع منها؛ مناعة مكتسبة، وهي المناعة الوحيدة المتطورة لتي تستطيع منع مرض بعينه ويكون عن طريق التطعيمات، مناعة القطيع "وتكون عن طريق تكوين الأجسام المضادة بعد الإصابة بالمرض"، المناعة الذاتية "بنتولد بيها ولا يمكن تزيد، ممكن تضعف ونقدر نحافظ عليها ولكن منقدرش نزودها، وهي المناعة التي نتصدى بها لأي مرض".





وأكد "المنيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن النوم أهم شييء يحافظ على المناعة، معلقًا: "لما النوم بيضطرب المناعة بتبوظ"، والانتظام في الطعام، زيادة الفيتامينات من الممكن أن تقلل المناعة وتخل الجهاز المناعي.





نوه بأن زيادة فيتامين د يؤدي إلى تكوين حصوات في الكلى أو المخ بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى، وكذلك فيتامين سي وباقي الفيتامينات.





وأشار أستاذ الجهاز الهضمي، إلى أن الطعام المتوازن هو فقط المطلوب في الوقت الراهن لتخطي أزمة كورونا، ما عدا المرضى، متابعًا: "جموع الشعب المصري لا يحتاجون إلا إلى الطعام المتوازن ما عدا المرضى".





وأشاد "المنيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بطريقة تعامل مصر مع أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "تعامل مصر مع أزمة كورونا كان باحترافية دقيقة.





وزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا، قائلًا: "مصر من أوائل الدول التي توفر أدوية فيروس كورونا العالمية".







