كفاية شقاء لحد كدة.. عم صبحي يكشف تفاصيل رسالة الرئيس له بعد تكريمه

علق عم صبحى، على تكريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي له: " تحيا مصر ، ربنا يبارك في الرئيس"، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر 69 عاما، ويعمل في العتالة منذ أكثر من 30 عاما.

وتابع "صبحي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن تواصل الرئاسة له أسعده بشكل كبير، ولم يكن يتصوره، معقبًا: "الرئاسة وفرت لي سوبر ماركت وقام بفرشه، وباركولي وسلموني المفتاح، ووفروا لي رحلة حج لبيت الله، وقالو لي الرئيس بيقول كفاية شقاء على كده".

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اب حنون لكل المصريين ويعمل دائما على تلبية احتياجات الشعب المصري.

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري السابق: إن مصر والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي رافضوا قيام أديس أبابا بملء سد النهضة، قبل التوصل لاتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا استخدمت الإعلام المحلي بشكل بشع، ودخلت في مهاترات شديدة.





وتابع وزير الري السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن إثيوبيا رفعت سقف توقعات الشعب الإثيوبي من سد النهضة، معقبًا: "الناس متصورة إن السد هيولد مليارات الدولارات سنويًا، ولا يعرفوا التصورات الحقيقية، والجو مشحون للغاية".





وأشار إلى أن المفاوض المصري لن يفرط في نقطة مياه، وسيتخذ القرار المناسب لصالح مصر، معقبًا: "المفاوض المصري إذا شعر بتلاعب الطرف الإثيوبي فسيتحدث عن فشل المفاوضات"





وكان اجتمع مجلس الأمن القومي، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تمّ استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وفق لما قاله السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.





وصدر عن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، بيانًا بشأن سد النهضة جاء فيه: "تلقت مصر الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكّد مصر موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعًا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".





ومن جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة، صدّرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكّيد على اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.



