مانشستر يونايتد يجهز لصفقة تاريخية من أجل موهبة برشلونة

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم نجم نادي برشلونة الإسباني، انسو فاتي، ضمن انتقالات الصيف المقبل.





وكان تقدم مانشستر يونايتد بعرض لبرشلونة قيمته 100 مليون يورو، لضم الجناح الشاب، أنسو فاتي، لكنه قوبل بالرفض من إدارة البلوجرانا، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.





وعلى الرغم من ذلك فإن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وبدأ يفكر في طريقة جديدة لكسر الشرط الجزائي في عقد فاتي، والذي تبلغ قيمته 170 مليون يورو.





ويبحث برشلونة تجديد عقد انسو فاتي خلال الفترة الحالية، من أجل رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 400 مليون يورو.



