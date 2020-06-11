بعد تكريمه من الرئيس.. "عم صبحي": السيسي أب حنون
الخميس 11/يونيو/2020 - 02:15 ص
كـسـاب أحـمـد
قال عم صبحى، تعليقا على تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمه: "ربنا يبارك في الرئيس، وتحيا مصر"، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر ٦٩ عاما، ويعمل في العتالة منذ أكثر من ٣٠ عاما.
وتابع "صبحي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن تواصل الرئاسة معه أسعده بشكل كبير، ولم يكن يتصوره، معقبًا: "الرئاسة وفرت لي سوبر ماركت وقام بفرشه، وباركولي وسلموني المفتاح، ووفروا لي رحلة حج لبيت الله، وقالو لي الرئيس بيقول كفاية شقاء على كده".
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أب حنون لكل المصريين ويعمل دائما على تلبية احتياجات الشعب المصري.
تفاصيل قصة "عم صبحي"
فى موقف لا يعد الأول من نوعه، جبر الخواطر والشعور بالآخرين، اتخذه الرئيس السيسى والحكومة المصرية، فى المحنة التى تعيشها البلاد، بتكريم جاء فى موعده، كان القشة التى أنقذت الغريق.
قام رواد مواقع التواصل الإجتماعى بنشر وتداول فيديو قام بتصويره أحد الأشخاص لرجل تعدى الخمسين من عمره يدعى "عم صبحى" يعمل ناقلا للمنتجات من مكان لآخر حيث يرفعها على كتفه أو على ناقلة، مما يجعله يعانى الكثير ليحصل على قوت يومه.
وبعد تداول الفيديو توصلت رئاسة الجمهورية لعم صبحى وقاموا بتكريمه وتوفير مشروع يستطيع منه أن يحصل على رزقه دون العناء الشديد الذى كان يعيشه كل يوم
وقال عم صبحى إنه يعمل "حمال" لأكثر من 30 عامًا، وبعد إنتشار الفيديو قام قسم الدرب الأحمر التابع لمنطقته بإستدعائه تنفيذا لمطالب رئاسة الجمهورية، وإستفسروا منه عن وضعه وعمله.
وتفاجأ عم صبحى بقول المأمور ورئيس المباحث إن الرئيس السيسى سيكرمه.
وأضاف عم صبحى قائلا:"بشكر سيادة الرئيس وبدعيله من كل قلبى وفى كل صلاة بدعيله"، فيما جاء تكريم الرئيس بتنفيذ طلبات عم صبحى بأكملها "،وعلق عم صبحى قائلًا: "ربنا يبارك في الرئيس، وتحيا مصر، وطلباتى كانت بسيطة جدا".
وجاء ذلك فى إطار مساعدة الرئيس للعمالة غير المنتظمة فى ظل الأزمة الحالية.
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