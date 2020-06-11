بعد تكريمه من الرئيس.. "عم صبحي": السيسي أب حنون

قال عم صبحى، تعليقا على تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمه: "ربنا يبارك في الرئيس، وتحيا مصر"، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر ٦٩ عاما، ويعمل في العتالة منذ أكثر من ٣٠ عاما.





وتابع "صبحي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن تواصل الرئاسة معه أسعده بشكل كبير، ولم يكن يتصوره، معقبًا: "الرئاسة وفرت لي سوبر ماركت وقام بفرشه، وباركولي وسلموني المفتاح، ووفروا لي رحلة حج لبيت الله، وقالو لي الرئيس بيقول كفاية شقاء على كده".





ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أب حنون لكل المصريين ويعمل دائما على تلبية احتياجات الشعب المصري.





تفاصيل قصة "عم صبحي"

فى موقف لا يعد الأول من نوعه، جبر الخواطر والشعور بالآخرين، اتخذه الرئيس السيسى والحكومة المصرية، فى المحنة التى تعيشها البلاد، بتكريم جاء فى موعده، كان القشة التى أنقذت الغريق.



