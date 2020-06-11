سعد الصغير يتفوق على محمود الليثي في استفتاء "الفجر الفني" - 11 يونيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:45 ص
سعد الصغير
سعد الصغير
نادين نجدي
تصدر الفنان سعد الصغير استفتاء "الفجر الفني" لأفضل تتر مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، حيث دخل في مواجهة بين سميرة سعيد وأحمد سعد.

وحصل سعد الصغير اليوم الخميس الموافق 11 يونيو على 37734 صوتًا، ما يعادل نسبة 22,66% من نسبة التصويت، بينما جاء أحمد سعد في المركز الثاني عن تتر مسلسل "البرنس"، وحصد 31295 صوتًا.

يُشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

سعد الصغير يتفوق على محمود الليثي في استفتاء "الفجر الفني" - 11 يونيو
سعد الصغير يتفوق على محمود الليثي في استفتاء "الفجر الفني" - 11 يونيو

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