زاهي حواس عن ميدان التحرير: جوهرة في قلب القاهرة (فيديو)

وصف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، ميدان التحرير بعد التطوير بأنه "جوهرة في قلب القاهرة وإبداع عالمي، وسيصبح مزار للسائحين وهو أمر جيد للغاية"، معربا عن أمله وضع لوحتين تضم إنجازات الحكومة في ميدان التحرير".

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن ما حدث من تطوير في ميدان التحرير أمر مدهش ورائع، مطالبًا بضرورة وضع إنجازات الحكومة على مدخل سليمان باشا، خاصة بعد التطوير الكبير الذي أصبح إبداع عالمي، وبات ميدان التحرير الآن أعظم ميادين العالم.

وأشار عالم الآثار المصري، إلى أن متحف الحضارة رائع للغاية، ويحكي تاريخ مصر من عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع 20 مومياء ملكية بطريقة حضارية وبغرض الجمال، موضحا أنه سيتم أيضًا وضع تواريخ المومياء والملوك بجوارها ومعلومات كافية عنهم.





وأضاف أن ما تفعله الصحف الإنجليزية ضد بناة الأهرامات خلال الفترة الحالية، عبارة عن "غباء اجتماعي"، موضحا أن ما يحدث ضد بناة الأهرامات مجرد تخاريف إنجليزية، خاصة وأنهم ربطوا بأن هناك تمثال في متحف يخص أحد تجار الرقيق في القرن الـ17، قاموا بتحطيمه للتأكيد على أنهم ضد العنصرية ردًا على ما يحدث في أمريكا، وبالتالي ربطوا بين تاجر الرقيق بالأهرامات، بأنها بنيت بالعبيد.





وأضاف حواس، أنه تم الكشف عن مقابر عمال بناة الأهرامات، والذين بنيت لهم مقابر بجوارها، وبالتالي إذا كانوا عبيد ما يتردد ليس له أساس من الصحة، خاصة وأنهم إذا كانوا كذلك لن تبنى لهم مقابر بجوارها بالفعل مثلما حدث.





وتابع أن الأهرامات لم تبنى بالسخرة على الإطلاق، وما يحدث من الإنجليز غباء اجتماعي، مشيرًا ألى أن أنه لا يمكن للعبيد أن يقوموا بهذا الإعجاز العلمي الهندسي وما تردده الصحف الإنجليزية تخاريف وغباء.





وتناول "حواس" عدة موضعات أخرى، حيث قال بشأن فيروس كورونا، إنه يخرج من منزله مرة واحدة كل 3 أيام، مرتديًا الكمامة والجوانتي، ويرفض خلعها على الإطلاق، رافضًا الاحتكاك بمن يقابلونه في الشارع، متمنيًا عودة الدوري المصري في أقرب فرصة، خاصة وأنه ينمتي للنادي الأهلي، قائلًا: "الأهلي نادي القرن".



