نشرة حوادث "الفجر".. تفاصيل الاعتداء على طفل بأيدي والده

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:52 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل جديدة في واقعة تعدي أب على ابنه ببولاق الدكرور، حيث أوضحت أن الأب ويدعى "روماني.أ"، كان يرغب في تأديب نجله المدعو "ك.ر" لكي ينشأ تنشئة سليمة وأوضحت التحقيقات، أن الأب لديه أطفال أخرين، وأن الأم هي التي صورت مقطع الفيديو الذي انتشر.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض الاستئناف المقدم من محامي ٥ متهمين وتأييد حبسهم ٤٥ يوما على ذمة التحقيق على خلفية اتهامها بالاشتراك مع الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك".

حكمت محكمة جنايات مدينة نصر حضوريًا على (ص.س) رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين الأسبق بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه ورد مثله.

كما حكمت غيابياُ على كل من (م.ح) موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات الضريبية بالمركز (عضو اللجنة الداخلية) و(م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات (ق.خ) ‏بذات العقوبه والغرامة.

وكانت هيئة الرقابة الادارية قد ألقت القبض على المتهم الأول عقب حصوله على رشوة مالية من (م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات مقابل قيامه بنهو وتخفيض الضرائب المستحقة على الملفات الضربية الخاصة بالشركة بمعاونة موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات بالمركز، وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية حتى صدور الحكم المشار اليه.

بعد تأهيله نفسيا داخل إحدي دور الرعاية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أصدرت النيابة العامة بقليوب، قرارا بتسليم الطفل ذوي الإحتياجات الخاصة، الذي تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بترويعه، بـ"كلب شرس"، لأهليته، والتأكيد علي حسن رعايته

"اختي هي اللي نشرت الفيديو على الفيسبوك".. حسبما أفادت والدة الطفل كيرلس المعتدى عليه من والده بالضرب المبرح والسب والشتم، خلال التحقيقات التي أجريت معهم اليوم الأربعاء، بأنها صورت مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، وأرسلته لأختها، مشيرة إلى أن اختها هي التي نشرت مقطع الفيديو على الفيسبوك.

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