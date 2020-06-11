في خطوتين.. كيف يمكن لطالب الثانوية تأجيل الامتحان دون ضرر

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه نظرًا للظروف الراهنة، يحق لطالب الثانوية العامة الاختيار ما بين حضور الامتحان هذا العام أو تأجيله للعام المقبل، على أن يعامل -عند التأجيل- كأنها أول محاولة. 

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، الأربعاء، أنه في حالة اختيار الطالب تأجيل الامتحان للعام المقبل، عليه اتباع التالي: 
١- يقوم الطالب أو ولي أمره بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها. 
٢- يرفق بالطلب صورة ضوئية من رقم الجلوس.

استعدادات الوزارة للامتحانات
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام، حضره أسامة هيكل وزير الإعلام، تفاصيل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 2020

وقال "شوقي"، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالبطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

وتابع: "سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وفي حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة.

6 قرارات متعلقة بالامتحانات
وأعلن الدكتور طارق شوقي عن بعض القرارات المتعلقة بالامتحانات وهي:
1- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة.

2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.

3- في حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحي" لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقًا للتقرير الطبي، فى حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.

4- الطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.

5- السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.

6- يمكن للطالب أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانوني نظرًا للظروف التي نمر بها حاليًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قياس درجة الحرارة حجر صحى تاجيل الامتحان بوابة الفجر الوقاية الشخصية الفجر الثانوية العامة اشتباه الطلاب

أخبار تهمك

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يفجع المطرب عاصي الحلاني

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 21 ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ 37 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ 34 دقيقة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الرياضة يعلق على أزمة الزمالك والأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن تأجيل امتحانات الثانوية العامة في هذه اللجان (فيديو)

التعليم تكشف حقيقة إقامة دور ثالث لامتحانات الثانوية العامة (فيديو)

وزير التعليم: تأجيل الامتحان للعام القادم استثناء قانونى متاح للطلاب

وزير التعليم: طالب الثانوية العامة يعتبر راسبا في هذه الحالة (فيديو)

طارق شوقي: توزيع 33 مليون كمامة على طلاب الثانوية العامة (فيديو)

وزير التعليم: توفير كواشف حرارية للكشف على الطلاب قبل دخولهم الامتحانات (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

12:16 ص

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

10:31 م

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم