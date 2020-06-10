المجلس الصحي: على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض للتصريح الطبي الطارئ المحدد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
شدد المجلس الصحي السعودي، ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات، على المنشآت الصحية أنه يجب تأكيد حضور المريض للتصريح الطبي الطارئ المحدد في تطبيق "توكلنا"، فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية،حيث تقع هذه المسؤولية على المنشاة وليس المريض.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 3717 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصل مجموع الإصابات إلى 112288 فيما تم تسجيل 1615 حالة تعافي جديدة و36 حالة وفاة، وبذلك يصل اجمالي حالات التعافي الى 77954 ومجموع الوفيات 819 حالة، وبلغ مجموع الحالات النشطة 33515 منها 1693 حالة حرجة.


وتوزعت الاصابات في المناطق على النحو التالي: الرياض1317 جدة460 الهفوف194 الدمام189 القطيف157 مكة المكرمة140 المدينة المنورة 127 الطائف127 الخبر103 الدرعية63 المزاحمية55 الظهران52 ابها50 المبرز47 حائل42 الجبيل41 وادي الدواسر34 العيون33 صفوى33 بريدة31 الخرج28 ينبع24 حوطة بني تميم23 راس تنورة21 بيش21 جازان20 نجران17 تبوك17 خميس مشيط16 وادي بن هشبل16 احد رفيدة15 السليل11 الجفر10 صبيا10 حفر الباطن8 الرس6 ثادق6 محايل عسير5 الزلفي5 رويضة العرض5 شقراء5 الحرجة4 العيدابي4 الدائر4 الليث4 المجمعة4 عنيزة3 القوز3 السحن3 قيا3 تنومة3 صامطة3 ضرماء3 حريملاء3 المخواة2 رياض الخبراء2 سراة عبيدة2 سبت العلاية2 النعيرية2 ابوعريش2 الدرب2 فرسان2 شرورة2 القويعية2 تمير2 فيما سجلت حالة واحدة في كل من العقيق والقرى والعلا والبدائع والبكيرية وعيون الجواء وعقلة الصقور والمظيلف والقنفذة والقريع والخرمة وظلم ورنية والنماص وظهران الجنوب وبيشة وسلوى وبقعاء والريث واحد المسارحة ورابغ والكامل وحبونا وعرعر وعفيف والارطاوية والدلم والحريق.

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حالات تعافي المنشآت الصحية المجلس الصحي الشرور التصريح الطبي 50 3717

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