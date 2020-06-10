بايرن ميونيخ يهزم فرانفكورت ويضرب موعدًا ناريًا مع ليفركوزن في نهائي الكأس

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر

تأهل نادي بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا، بعد فوزه الصعب على حساب مضيفه آينتراخت فرانكفورت، بهجفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للكاس.

افتتح إيفان بيريسيتش بالتسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 14، لكن داني دا كوستا أدرك التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 69.

ولم يهنأ فرانكفورت بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التأهل لبايرن في الدقيقة 74.

بتلك النتيجة، ضرب بايرن موعدا في المباراة النهائية التي ستجرى بالعاصمة الألمانية برلين مع بايرليفركوزن، الذي تغلب 3 / صفر على ساربروكين أمس الثلاثاء في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

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