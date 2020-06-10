شاهد هدف تريزيجيه مع أستون فيلا ضد ليستر سيتي (فيديو)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:02 م
تريزيجيه
تريزيجيه
علي ماهر حلمى


تألق لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي في مباراة فريقه الودية أمام نظيره نادي ليستر سيتي التي أقيمت اليوم الأربعاء علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

واستطاع تريزيجيه أن يسجل هدف ويقود فريقه لفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ وديا استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل.

ويستعد أستون فيلا المحتر لمواجهة قوية أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد الاسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

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