قرار غريب من مدرب برشلونة قبل مواجهة إيبار

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
رفض الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الإسباني فكرة وضع كاميرات على مقاعد البدلاء والتي رصدت من قبل لقطات مثيرة للجدل لمساعده إيدير سارابيا.

وقال سيتين في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية:"أنا لا أرى أي مصلحة في تسجيل شخص ما في لحظة توتر، ما أود قوله سأقوله في المؤتمر الصحفي، لا يمكنك إزالة كل شيء، هناك حد، إنك تتجسس على المدرب ببساطة".

وعن إمكانية خوض مباريات دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة، علق سيتيين قائلاًُ:"أُفضل لعب مباراتين كما هو الحال دائمًا، إن لعب مباراة واحدة يقلل من الفرص ولا يبدو لي أن اللعب بمباراتين في مكان واحد أمرًا سيئاً ولن يكون لأحد ميزة".

وعن وضع البرسا في الدوري الإسباني، قال سيتيين:"وضعنا أفضل من ريال مدريد، ربما سنخسر كلانا النقاط لكن في دوري أبطال أوروبا المنافسة مختلفة. في الليجا، يمكنك إصلاح أي خطأ".

وعن إمكانية تعاقد برشلونة مع نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز معًا، اختتم سيتين تصريحاته قائلاً:"أنا أُركز على ما لدي، الوضع صعب، ليس واضحًا بعد ما قد يحدث".

 

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