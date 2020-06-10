وكالة: الولايات المتحدة تتخطى المليونين إصابة بكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة تجاوزت الـ 2 مليون حالة، ووفياته 112 ألفا.

وقالت "رويترز": أن المعدلات اليومية للإصابات في البلاد تشهد ارتفاعا نسبيا بعد خمسة أسابيع من التراجع، وعزت ذلك إلى عدد من الأسباب، أحدها توسيع نطاق الاختبارات للكشف عن الفيروس في الفترة الأخيرة.

كما رجحت أن الشبب وراء ارتفاع عدد الإصابات، بسبب استمرار بعض الأنشطة التجارية والترفيهية وسط مضي جميع ولايات البلاد في رفع قيود الإغلاق العام المعلن لمكافحة جائحة كورونا.

وتوقعت ارتفاعاً جديداً لمعدل الإصابات اليومية خلال الأسابيع القادمة، نتيجة الاحتجاجات والمظاهرات التي إندلعت في أمريكا بسبب مقتل جورج فلويد على يد شرطة مدينة مينيابوليس في يوم 25 مايو الماضي. 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,404 مليون إصابة، بينهم أكثر من 416 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,712 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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