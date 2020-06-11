أستاذ جهاز هضمي يفجر مفاجأة عن المناعة والفيتامينات (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، إن المناعة مكونة من 4 أنواع منها؛ مناعة مكتسبة، وهي المناعة الوحيدة المتطورة لتي تستطيع منع مرض بعينه ويكون عن طريق التطعيمات، مناعة القطيع "وتكون عن طريق تكوين الأجسام المضادة بعد الإصابة بالمرض"، المناعة الذاتية، وهي "بنتولد بيها ولا يمكن تزيد، ممكن تضعف ونقدر نحافظ عليها ولكن منقدرش نزودها، وهي المناعة التي نتصدى بها لأي مرض".

وأكد "المنيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن النوم أهم شيء يحافظ على المناعة، معلقًا: "لما النوم بيضطرب المناعة بتبوظ"، والانتظام في الطعام، زيادة الفيتامينات من الممكن أن تقلل المناعة.

ونوه بأن زيادة فيتامين "د" يؤدي إلى تكوين حصوات في الكلى أو المخ، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى، وكذلك فيتامين سي وباقي الفيتامينات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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