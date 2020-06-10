الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو

تراجع مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن استكمال المفاوضات مع نجم المنتخب الوطني، لاستعادته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التحفظ على التفاوض مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، ونجم الفريق السابق بعدما رفض مناقشة الأمر أكثر من مرة.

وكان حجازي، جدد رفضه فكرة العودة من الاحتراف الخارجي، والانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، مطلع الموسم الجديد.

ورفض أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، التفاوض مع بيراميدز سبورت، للانتقال إلى صفوفه، أو حتى العودة ضمن صفوف القلعة الحمراء، بالميركاتو الصيفي.

وأكد حجازي خلال اتصالات مع النادي الأهلي، بأنه يرغب في الاستمرار بالاحترام الخارجي، خاصةً في ظل تلقيه عدة عروض من أندية البريميرليج.

وحرص حجازي، على التأكيد لمسؤولي القلعة الحمراء، أن الأولية له ستكون التواجد في ملعب التتش، حال اتخاذه قرار بالعودة مستقبلًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست بروميتش حجازي الأهلي أحمد حجازي

أخبار تهمك

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 20 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ أقل من ساعتين

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 20 ساعة

38 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. حجازي يحسم مصيره من الانتقال الأهلي

بالأرقام.. كشف حساب أحمد حجازي في "97" مباراة خارج الأهلي؟

أرقام أحمد حجازي المرشح للانتقال إلى الأهلي

الأهلي يحاول إقناع أحمد حجازي للعودة لصفوف الفريق

مفاجأة.. حجازي يوجه صدمة قوية للأهلي

الأهلي يعلق المفاوضات مع مدافع منتخب مصر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

08:21 م

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

10:31 م

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم