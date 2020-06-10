الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى





تراجع مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن استكمال المفاوضات مع نجم المنتخب الوطني، لاستعادته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التحفظ على التفاوض مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، ونجم الفريق السابق بعدما رفض مناقشة الأمر أكثر من مرة.





وكان حجازي، جدد رفضه فكرة العودة من الاحتراف الخارجي، والانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، مطلع الموسم الجديد.





ورفض أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، التفاوض مع بيراميدز سبورت، للانتقال إلى صفوفه، أو حتى العودة ضمن صفوف القلعة الحمراء، بالميركاتو الصيفي.





وأكد حجازي خلال اتصالات مع النادي الأهلي، بأنه يرغب في الاستمرار بالاحترام الخارجي، خاصةً في ظل تلقيه عدة عروض من أندية البريميرليج.





وحرص حجازي، على التأكيد لمسؤولي القلعة الحمراء، أن الأولية له ستكون التواجد في ملعب التتش، حال اتخاذه قرار بالعودة مستقبلًا.



