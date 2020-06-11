وائل الإبراشي: وثيقة "كلح القارة" الأولى من نوعها

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الوثيقة المكتوبة من قبل أهالي قرية كلح القارة بمحافظة أسوان، في صعيد مصر تعد هي الأولى من نوعها، في تنظيم الحياة العامة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، متابعا: "هؤلاء لم يملي عليهم أحد تعليمات ولكنهم من تلقاء أنفسهم فعلوا ذلك لعلمهم بخطر الجائحة".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الوثيقة تضمنت منع السلام في الجنازات والتزام التباعد الاجتماعي والإجراءات الطبية والاحترازية.





واستعرض "الإبراشى"، الوثيقة التي تتضمن عدة بنود جميعها تهدف للحفاظ على صحة المواطنين فى زمن الكورونا، متابعا: "هذه وثيقة إنسانية تظهر وعيًا عند مواطنين بسطاء".





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



