خطوات استقبال وإرسال الأموال بشكل أسرع من خلال الـ"واتسآب"

تضم النسخة التجريبية لتطبيق التراسل النصي الأشهر والفوري "الواتسآب" والذي يقدر عدد مستخدميه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم ميزة المدفوعات الإلكترونية WhatsApp Payments، والتي تختبرها الشركة المالكة للتطبيق منذ عامين، ويتوقع الخبراء طرحها بشكل كامل في الهند الفترة المقبلة.





وبحسب ما نشره موقع Gadgetstouse فإن ميزة خدمة المدفوعات الإلكترونية الجديدة من خلال تطبيق المراسلة " الواتسآب" تسمح للمستخدمين تحويل الأموال على وجه السرعة عن طريق واجهة الدفع الموحدة UPI ، بالإضافة إلى خدمتي المدفوعات Google Pay، وBhim والموجودتان داخل منصة الشات أو الدردشة.



وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية كيفية إعداد الأموال وإرسالها وإستلامها باستخدام خدمة المدفوعات الإلكترونية WhatsApp Payment على الهاتف المحمول الذكي في النقاط التالية:

- أولًا: خطوات إعداد خدمة المدفوعات الإلكترونية WhatsApp Payment على تطبيق المراسلة النصية " الواتسآب":

1- افتح تطبيق المراسلة " الواتسآب" على الهاتف المحمول الذكي.

2- انقر على الثلاث نقاط الأفقية المتواجدة أعلى يمين الشاشة ثم انقر على خيار Payments وبعدها سوف تبدأ أمامك في الظهور شاشة جديدة ثم تقوم بالضغط على خيار إضافة طريقة دفع Add payment method. 3- اضغط فوق موافقة ومتابعة Agree and Continue لكي تبدأ في عملية الدفع.