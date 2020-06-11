خطوات استقبال وإرسال الأموال بشكل أسرع من خلال الـ"واتسآب"

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
تضم النسخة التجريبية لتطبيق التراسل النصي الأشهر والفوري "الواتسآب" والذي يقدر عدد مستخدميه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم ميزة المدفوعات الإلكترونية WhatsApp Payments، والتي تختبرها الشركة المالكة للتطبيق منذ عامين، ويتوقع الخبراء طرحها بشكل كامل في الهند الفترة المقبلة.  

وبحسب ما نشره موقع Gadgetstouse فإن ميزة خدمة المدفوعات الإلكترونية الجديدة من خلال تطبيق المراسلة " الواتسآب" تسمح للمستخدمين تحويل الأموال على وجه السرعة عن طريق واجهة الدفع الموحدة UPI ، بالإضافة إلى خدمتي المدفوعات Google Pay، وBhim والموجودتان داخل منصة الشات أو الدردشة.

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية كيفية إعداد الأموال وإرسالها وإستلامها باستخدام خدمة المدفوعات الإلكترونية WhatsApp Payment على الهاتف المحمول الذكي في النقاط التالية:

- أولًا: خطوات إعداد خدمة المدفوعات الإلكترونية WhatsApp Payment على تطبيق المراسلة النصية " الواتسآب":
1- افتح تطبيق المراسلة " الواتسآب" على الهاتف المحمول الذكي.

2- انقر على الثلاث نقاط الأفقية المتواجدة أعلى يمين الشاشة ثم انقر على خيار Payments وبعدها سوف تبدأ أمامك في الظهور شاشة جديدة ثم تقوم بالضغط على خيار إضافة طريقة دفع Add payment method.
3- اضغط فوق موافقة ومتابعة Agree and Continue لكي تبدأ في عملية الدفع.

4- يعرض تطبيق المراسلة " الواتسآب" قائمة بالبنوك المدعومة عبر الهند، ويمكنك تحديد البنك الذي ستُجري تعاملاتك المالية معه لذا يتعين عليك ربط حسابك برقم هاتفك المحمول.

5- بعد ذلك سيطلب منك تطبيق المراسلة " الواتسآب" أن ترسل رسالة تحقق من هاتفك المحمول ومن ثم يتعين عليك أن تقوم بالضغط على "التحقق عبر الرسائل القصيرة " وتحديد بطاقة SIM بهدف استكمال عملية التحقق.

6- بعد الإنتهاء من هذه الخطوات سيطلب منك تطبيق " الواتسآب" أن تختار الحساب المصرفي الذي يرتبط برقم هاتفك المحمول.

7- حدد الحساب الذي ترغب أن تستعمله وعليك إتباع كل التعليمات والتي تبدأ في الظهور على الشاشة لإستكمال الإعداد.

- ثانيًا: خطوات إرسال واستخدام الأموال من خلال الشات أو دردشة تطبيق " الواتسآب":
1- افتح صفحة محادثة جهة الإتصال التي ترغب في أن ترسل الأموال إليها.
2- انقر على خيار الدفع Payment والموجود في زر المرفقات على شكل دبوس.
3- بعد هذه الخطوتين يمكنك رؤية خيار إرسال الأموال ويشترط هنا شيئاَ هامًا وهي إشتراك جهة الإتصال التي تم إرسال الأموال إليها في خدمة المدفوعات الإلكترونية WhatsApp Payments.
4- بعد ذلك عليك إدخال المبلغ ثم النقر على التالي Next، وبعدها عليك إدخال رمز UPI الخاص بك وحينها فورًا سيتم إرسال الأموال لجهة الاتصال التي حددتها واخترتها منذ البداية.

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