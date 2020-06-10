وصلة طربية لـ الفنان أحمد جمال عبر "إنستجرام"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:40 م
احمد جمال
احمد جمال
مصطفى فكيه
شارك المطرب أحمد جمال، جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "جمال" بالفيديو وهو يغني في غرفة التحضير، كتب معلقًا على الفيديو الخاص به: "قلبي بيلمح طيفه".

يذكر ان الفنان أحمد جمال، قام بتصوير أغنية بعنوان "جيل بطل" بفندق شيراتون القاهرة التي تنتجها روابط الرياضية لدعم رعاية أبطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو المقبلة "جيل بطل" من إخراج تامر الضبع وكلمات الدكتور حسن كمال وألحان محمد عزيز.

ويشارك في تصوير كليب الأغنية من أبطال مصر الأوليمبين كل من هداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو وشريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى.

وأيضا جيانا فاروق بطلة الكاراتية وسارة سمير بطلة رفع الأثقال ونور حسين بطلة التايكوندو وإيهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح وعلاء ابو القاسم بطل سلاح الشيش ومحمد كيشو بطل المصارعة وعلى زهران بطل الجمباز

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