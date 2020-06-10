"من هي بنت الجيران".. صور تجمع حسن شاكوش بخطيب خطيبته السابق!

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشار أغنية "بنت الجيران" للمطرب الشعبي حسن شاكوش عن من تكون بنت الجيران الذي يتحدث عنها "شاكوش" في أغانيه ثم عقبت هذه الأغنية أغنية "عود البطل" والتي أثارت جدل الجمهور حول معرفة من هي عود البطل.



وقام المطرب الشعبي حسن شاكوس أمس بالإحتفال بخطوبته ببنت الجيران، وهي فتاة تدعى "منة" وتعرف عليها "شاكوش" منذ فترة وهي تسكن في حي بولاق ومن خارج الوسط الفني.



وكانت خطيبة "شاكوش" ارتبطت سابقا بأحد الأأشخاص ولكنهم انفصلا،وجمعت بعض اغلصور بين "شاكوش" وخطيب خطيبته السابق.



واحتفل المطرب الشعبي حسن شاكوش بخطبته في أحد الفنادق،واقتصر الاحتفال على حضوره هو والمصور وخطيبته فقط وذلك تطبيقا للإجرائات الإحترازية التي يحتمها فيروس كورونا المستجد.

