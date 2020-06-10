مصطفى حجاج يسترجع ذكريات مسلسل "خيانة عهد" عبر تويتر

استرجع المطرب مصطفي حجاج، ذكريات تتر مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، وذالك عبر حسابه الشخصي لموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث قام حجاج بنشر مقطع من الأغنية، وعلق عليها قائلاَ:" في بشر بتخون بالضحكة والاحساس، حاسب يا طيب".



يذكر ان مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.



ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

