خاص.. تريزيجيه يسجل هدفًا فى فوز أستون فيلا على ليستر سيتي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:07 م
تريزيجيه
تريزيجيه
علي ماهر حلمى


علم موقع "الفجر الرياضي" أن نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، خاض مباراة ودية اليوم الأربعاء خلف الأبواب المغلقة أمام نادي ليستر سيتي على ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر استعدادا لعودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشهدت المباراة مشاركة لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه في المباراة التي انتهت بفوز أستون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

وتألق تريزيجيه في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي واستطاع أن يسجل هدفا بينما سجل كل من مدافع أستون فيلا كوسنا والجناح الإسباني جوتا الهدف الثاني والثالث.

ويستعد أستون فيلا المحترف لمواجهة نادي شيفيلد يونايتد الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي توقفت لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

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ليستر سيتي عودة الدوري الإنجليزي شيفيلد تريزيجيه أستون فيلا أحمد المحمدي

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