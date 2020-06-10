وائل جمعة يحكي عن حلمه الذي لم يتحقق في مسيرته الكروية

أكد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مسيرته في الملاعب شهدت العديد من الانتصارات والانكسارات ولكن غاب عنها هدفه الأسمى وهو اللعب في كأس العالم.

أكد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مسيرته في الملاعب شهدت العديد من الانتصارات والانكسارات ولكن غاب عنها هدفه الأسمى وهو اللعب في كأس العالم.