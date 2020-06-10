تثبيت سعر الفائدة يدعم انخفاض أسعار الذهب

الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25%، للتحول أسعار الذهب للهبوط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، ورغم خسائر الدولار والأسهم.





وتحولت أسعار المعدن الأصفر للخسائر قبيل التسوية مع ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي ورؤيته للاقتصاد في وقت لاحق من اليوم.





وكان المعدن ارتفعت خلال الجلسة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط استبعاد أن تكون معدلات الفائدة السالبة أحد نتائج اجتماع الفيدرالي المقرر إعلانها اليوم.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انكماش أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.1 بالمائة إلى 1720.70 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع عند مستوى خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري من المعدن النفيس عند 1714.2 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 96.184.









أسعار الذهب في مصر





عيار ١٨ : 658.25





عيار ٢١ : 768





عيار ٢٤ : 877.70









الجنيه الذهب : 6144





السعر العالمي : 1709