خليك في البيت.. اضغط على اللينك وشاهد جولة بمقبرة "تي"

أطلقت وزارة السياحة والآثار، جولة افتراضية اليوم لأحد أجمل مقابر الدولة القديمة وهي مقبرة تي، والتي تتميز بدقة نقوشها واحتفاظها بألوانها.

وقد زينت جدران المقبرة بمناظر متنوعة من الحياة اليومية من أهمها مناظر الزراعة وصناعة السفن والرعي وتسمين الطيور.

وتأتي الجولة ضمن مجموعة جديدة من الفيديوهات التعريفيه والجولات الافتراضية التي تطلقها الوزارة في إطار المباردة التي أطلقتها مارس الماضي إتاحة بعض المواقع والمتاحف الأثرية عبر صفحاتها الرسمية.





وستكون المبادرة مذاعة عبر صفحات الوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الساعة الثامنة مساءً الأربعاء من كل اسبوع.





وكان "تي" أحد كبار الموظفين من الأسرة الخامسة (حوالي 2494-2345 ق.م)؛ إذ شغل منصب المشرف على أهرامات ومعابد الشمس في أبو صير. وتم أكتشاف المقبرة على يد أوجست مارييت عام 1877. وهي عبارة عن حجرة تعرف بحجرة السرداب وجد بها ثلاثة تماثيل لـ تي وكأنها تشهد تقديم القرابين التي تقدم له من خلال نافذة صغيرة في جدار حجرة السرداب. وقد نحتت حجرة الدفن أسفل المقبرة وبها التابوت الضخم المنحوت من الحجر الجيري.





وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت 16 اشتراطًا لعودة الفندق للحياة الطبيعية، وهي:





- توفير عيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة.

- التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة

- تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

- ممنوع إقامة حفلات أو أفراح داخل الفندق.

- حظر النشاط الليلي.

- تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

- توفير جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو بأقلام أحادية الاستخدام.





تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول وقبل المغادرة وقياس درجات الحرارة عند دخول كل مرة.

- توفير معقم اليدين بالاستقبال بجميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.

- حظر خدمة البوفيه والاعتماد على القوائم المسبقة.

- حظر الشيشة.

- قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص، والعائلات أقصى 6 كراسي للمائدة الكبيرة.

- الاعتماد على أدوات طعام استخدام مرة واحدة.

- وضع المعقمات على كل مائدة.

- تطهير الغرف يوميًا.

- تنظيف وتعقيم جميع نقاط التلامس كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض.





فيما يخص العاملين

- الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة.

- إجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.

-المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.

- الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.





شارة السلامة الصحية

وهي عبارة عن علامة تشير للسلامة الصحية (Hygiene Safety) والتي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل خلال الفترة الراهنة، وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة"



