عرض يوناني يُهدد صفقة الأهلي والزمالك المنتظرة





يتنافس النادي الأهلي منذ فترة مع غريمه التقليدي الزمالك على التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت تقارير صحفية أن نادي باناثينايكوس اليوناني يريد التعاقد مع باهر المحمدي خلال الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.





وأشارت التقارير إلى أن نادي باناثينايكوس قد دخل في مفاوضات جاده بالفعل مع باهر المحمدي في الفترة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف.





وكان مسئولو الدراويش قد أكدوا على موافقتهم على رحيل باهر إلى أي نادي في أوروبا أو في الخليج خلال الصيف المقبل، ولكنهم يرفضون انضمامه إلى أي نادي داخل مصر.





يذكر أن عقد باهر المحمدي مع نادي الإسماعيلي ينتهي بشكل رسمي بعد 3 مواسم قادمة من الآن.



