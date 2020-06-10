بالصور.. مصطفى محمد يقيم حفل زفافه

احتفل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، بحفل زفافه اليوم الأربعاء، في حضور عدد قليل من عائلته وأصدقائه، حيث استغل مصطفى فترة التوقف الحالية للزواج.





وشهد الحفل حضور عدد من لاعبي الزمالك والمنتخب الوطني، حيث جاء الاحتفال بزفاف مصطفى محمد وسط إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.











في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.







