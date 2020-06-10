مدرب منتخب مصر السابق: مصطفى شوبير حارس واعد.. وابتعدوا عن هدم المواهب

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:28 م
مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
الفجر الرياضي

 

حرص أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة لمصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، وسيف فاروق جعفر ناشئ الأبيض.

 

وشهدت الأيام الماضية تعرض الثنائي الشاب لانتقادات شديدة خلال الأيام الماضية، بسبب عقودهما مع أنديتهما.

 

ونشر أحمد سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة قائلا:"شهادة حق من احمد سليمان مدرب المنتخب الوطنى السابق، مصطفى شوبير حارس واعد وموهوب وصاحب قدرات عالية كحارس مرمى موهوب".

 

وتابع:" سيف فاروق جعفر لاعب مهارى ومميز ويملك إمكانيات فنية عالية وسيكون من اللاعبين المؤثرين فى الكرة المصرية".

 

وأكمل:"الرجاء الابتعاد عن هدم المواهب الشابة والواعدة للكرة المصرية بعيدا عن المشاكل".

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