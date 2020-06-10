محافظ بني سويف يعتمد ترقية 4957 من المعلمين بالتربية والتعليم

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرار رقم 847 لسنة 2020 تضمن الموافقة على ترقية 4946 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف: شاغلى وظائف المعلمين ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائئ التكنولوجيا الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين أستوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين "شهادة الصلاحية" اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى وذلك اعتبارًا من أول يناير2019 طبقًا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.



جاء ذلك بناءً على قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 44 بتاريخ 25 فبراير 2020 بشأن إتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها،وعلى الكشوف الواردة من الوزاراة "الأكاديمية المهنية للمعلمين" بأسماء الذين تم استيفائهم متطلبات الترقي على وظائف الكادر "للمرحلة الحادية عشر" على أن يتم صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي من صدور هذا القرار.



كما أصدر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قرار رقم 848 لسنة 2020 بالموافقة على ترقية 11 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف:شاغلى وظائف المعلمين، ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائئ التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، "المتبقين من المرحلة العاشرة للترقيات"، والذين قد استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2018، طبقًا لاحكام القانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على أن يتم منح "المُرقًون" بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية، اعتبارًا من الشهر التالي من صدور قرار ترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم 258 لسنة 2018م.



وفي سياق منفصل أعلنت المحافظة، اليوم الأربعاء، عن توريد 823 طن قمح "أمس الثلاثاء" بجميع مراكز المحافظة ليصل بذلك إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم 216 ألف و927 طن قمح بنسبة 108.4% من المستهدف توريده.



وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان له اليوم، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 20192020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.



وأشار البيان إلى أنه كان قد تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.



ولفت البيان إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، وكان قد بدأ في 15 أبريل 2020 ويختتم في 15 يوليو القادم.

