تعافي 14 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل التأمين الصحي ببنى سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن تعافى 14 حالة من صمابي فيروس كورونا المستجد وخروجهم من عزل مستشفى التأمين الصحي، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 73 حالة من الذين قد جرى إحتجازهم داخل غرف العزل بالمستشفى عقب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة ـ بحسب بيان للمركز الإعلامي بمحافظة بني سويف.



وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.



جاء ذلك على هامش إستعراض التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، حيث كشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف، عن تعافى وخروج 14 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 73 حالة من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة.



وأكد المحافظ، في بيان إعلامي، على تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى وتقدم الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام الفرع بكل الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة.



وشّدد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أى أعطال بالاجهزة الطبية.

