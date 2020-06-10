تعافي 14 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل التأمين الصحي ببنى سويف

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن تعافى 14 حالة من صمابي فيروس كورونا المستجد وخروجهم من عزل مستشفى التأمين الصحي، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 73 حالة من الذين قد جرى إحتجازهم داخل غرف العزل بالمستشفى عقب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة ـ بحسب بيان للمركز الإعلامي بمحافظة بني سويف.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

جاء ذلك على هامش إستعراض التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، حيث كشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف، عن تعافى وخروج 14 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 73 حالة من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأكد المحافظ، في بيان إعلامي، على تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى وتقدم الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام الفرع بكل الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة.

وشّدد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أى أعطال بالاجهزة الطبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا حظر التجوال جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بعودة هذا الثنائي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 15 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض شرط سموحة في صفقة القناص

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم سيرينو وموليكا

منذ أقل من ساعة

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تعافي حالتان من مصابي كورونا ببني سويف

تعافي 3 حالات جديدة من فيروس كورونا ببني سويف (صور)

تعافي 4 وخروجهم من عزل المدينة الجامعية ببني سويف

عقب تعافيهم من كورونا.. خروج 41 حالة من عزل المدينة الجامعية ببني سويف

خروج 7 حالات جديدة وتوزيع "لعب العيد" على الأطفال بـ عزل بني سويف (صور)

تعافي 14 حالة كورونا وخروجهم من عزل المدينة الجامعية ببني سويف

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم