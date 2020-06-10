في زمن الكورونا.. كيف يؤدي طلاب الثانوية الامتحانات؟

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:44 م
أرشيفية
أرشيفية
الامتحانات على الأبواب، شعار وضعته الحكومة، فى خطتها، قبل أسابيع، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعلنت عن الكثير من الضوابط الواجب اتباعها من قبل طلاب الثانوية العامة، أثناء تأدية الامتحانات داخل اللجان. 

وتحت شعار "حماية الطالب أولًا"، تحركت وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ خطة امتحانات الثانوية العامة، ومتابعة تجهيزات اللجان، وبوابات التعقيم. 

في زمن الكورونا.. كيف يؤدي طلاب الثانوية الامتحانات؟

1-الحضور مبكرًا إلى لجنة الامتحان، استعدادا لدخول اللجنة من الثامنة صباحًا. 
2-ارتداء الكمامه والتعقيم من خلال المرور عبر البوابة الالكترونية. 
3-عدم مصافحة أى شخص.
4-عدم التجمعات تحت أى ظرف. 
5-الحفاظ والحرص على التباعد الاجتماعي بين الطلاب. 
6-الالتزام بمقر الجلوس داخل لجنة الامتحان وعدم التنقل بين المقاعد.
7-إذا شعر الطالب بأي مشكلة صحية، يجب إبلاغ الملاحظ فورًا.
8-عدم إثارة المشكلات داخل اللجنة أو التعدي على الملاحظين. 
9-عدم حيازة أى وسائل للغش. 
10-لا تدهي أى مشكلة صحية كذبًا، للهروب من الامتحان. 

وبدأت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية فى تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، وتجهيز لجان السير استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 21 يونيو الجارى، حيث تقوم المديريات بتجهيز المقاعد داخل اللجان الفرعية وترك مسافات بينها لتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس بمسافة لا تقل عن متر ونصف لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافى من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسى.

وأوضح أن إجمالى عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة فى الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألفا و591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألفا و575  جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليونا و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومى بمختلف محافظات مصر.

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