تعرف على مكان عرض أقدم طرف صناعي في التاريخ

كشفت وزارة السياحة والآثار عن عدد من روائع معروضات المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وكان منها أول طرف صناعي في التاريخ وعمره 3000 عام، حيث سيتم عرضة في قاعة العرض المركزية بالمتحف.





وعن هذا القطرف الصناعي، قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، في تصريحات إلى الفجر، إن مصر عالجت الكثير من الأمراض منذ فجر التاريخ، فلا حضارة دون أجساد سليمة، ولدينا عدد من البرديات التي تكشف ذلك، حيث عثرنا على بردية "أدوين سميث" التي تعتبر أقدم وثيقة علمية في التاريخ.





وأضاف بدارن أن لدينا تسجيل لتركيب أول طرف اصطناعي في التاريخ، قام به قدماء المصريينن لخادمة المعبودة موت، ويبلغ عمره 3000 عام.





وجاء ذلك تعليقًا على صورة نشرتها وزارة الآثار اليوم لمعروضات المتحف القومي للحضارة، والتي كان منها هذا الطرف الصناعي، حيث استخدم المصري القديم الخشب، وتم محاكاة شكل أظفر القدم.





وأكمل بدران أن قدماء المصريين برعوا في الطب بشكل عام ضمن أبرز البرديات التي وصلتنا في هذا الشأن بردية سميث والتي ترجع للمهندس والطبيب العبقري أيمحتب، وجاء في هذه البردية وصفًا تفصيليًا لحالات جراحية، منها حالات كسور في الجمجمة، وكذلك حالات أصيب فيها المريض بنخاعه الشوكي حيث تم علاجهم وتعافوا.





وأشار إلى أن الأبحاث كشفت عن مومياوات أصيبت بكسور وعولجت بطريقة ناجحة، وكذا حالات بتر في الأذرع، وحالات تم إيقاف وقف نزيف الدم بنجاح واتئمت هذه الجروح وعاش أصحابها حياة بعد تلقيهم العلاج دون تأثر، ومنها الطرف الصناعي الذي تم تركيبه بنجاح.





وأضاف بدران: عثرنا أيضًا على بردية "كاهون" وتضم مجالين طبيين الأول بشري والثاني بيطري، وكذلك لدينا بردية إيبرز والتي ترجع لعام 1500 ق. م، ووصفت ما يقرب من 877 مرض منها أمراض جلدية وأمراض تصيب الأطراف وأمراض الشرايين وغيرها.





واختتم كلماته قائلًا: إن هذه البرديات كشفت أن قدماء المصريين تقدموا طبيًا وكذلك في علم الصيدلة حيث تكلمت عن علاج أمراض البطن وأمراض الرمد والعيون أمراض الرأس وعلاجات الشعر، ولدينا أقدم أدوات طبية لجراحات العظام محفوظة بمتحف أيمحتب بمنطقة سقارة.



