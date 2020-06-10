أخبار البورصة المصرية ..970.8 مليون جنيه قيم التداولات بالبورصة اليوم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:31 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

سجلت البورصة المصرية اليوم  الأربعاء ، تداولات وصلت قيمتها  970.8 مليون جنيه علي عدد287.2 مليون سهم عبر تنفيذ 34 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 174 شركة ارتفع منها 30 شركة وانخفض 88 شركة واستقر 26 شركة .

وسجلت تداولات سوق داخل المقصورة حوالي  1.4 مليار جنيه ، بينما سجل سوق خارج المقصورة تداولات بقيمة 25.3 مليون جنيه، وسجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بحوالي 581.9 مليون جنيه .


تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط الأسهم القيادية ليستمر الاداء المتذبذب على المؤشرات مع تباين اداء الاسهم .

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 578.788 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة.

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